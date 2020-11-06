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Количество трудовых мигрантов в России за год уменьшилось почти на четверть

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Число работающих в России трудовых мигрантов сократилось практически на четверть по сравнению с сентябрем прошлого года и составило около 1,8 млн человек, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на статистическую отчетность министерства внутренних дел РФ.

"Число работающих в России иностранцев, по данным МВД на 30 сентября, составило почти 1,8 млн человек. Ровно год назад этот показатель был на 22,5% выше и держался на уровне более 2,3 млн", – говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что произошло сокращение по всем категориям иностранных работников.

"Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1 376 100 (на 30 сентября 2019-го – 1 744 100, -21,1%). Почти на 30% сократилось и количество действительных разрешений на работу – 85,7 тыс. вместо 121,8 тыс. в прошлом году", – пишет издание.

На 26% снизилось число работающих в России граждан стран Евразийского экономического союза. На 30 сентября этот показатель составил 333 тыс. человек, в то время как год назад их было чуть более 450 тыс. человек, отмечается в статье.

В министерстве труда и социальной защиты РФ, которое распределяет квоты на привлечение работающих в России на основании визы иностранцев, газете пояснили, что большую часть иностранных работников составляют граждане без виз. Их учет и трудовую деятельность регулирует МВД, это преимущественно граждане СНГ и ЕАЭС.

При этом, по данным Минтруда, больше всего иностранных граждан приезжает на работу в Россию на основании визы из Китая, Вьетнама, Турции, Индии и Сербии, пишут "Известия".

миграция

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