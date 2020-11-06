Лидерство Трампа в Пенсильвании сократилось, в Джорджии кандидаты сравняли счет

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Лидерство президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания с подсчетом голосов сокращается, его соперник Джо Байден отстает всего на 0,4%, свидетельствуют данные СМИ.

Согласно The Guardian, лидерство Трампа в штате сократилось до чуть более 26 тыс. голосов. Сейчас у него 3 281 842 голоса. За Байдена - 3 255 710 голосов.

Fox News отмечает, что после подсчета 90% голосов, у Трампа - 49,6%, Байден набирает - 49,2%.

Отмечается, что демократы в штате чаще голосовали по почте, в то время как республиканцы предпочитали голосовать лично. Первыми считались бюллетени, поданные лично, а потом отправленные по почте. Вот почему изначально говорилось о лидерстве Трампа в этом штате.

В Джорджии, еще одном штате, который Трамп не может позволить себе потерять с его 16 голосами выборщиков, по состоянию на 22:35 местного времени (6:35 по по московскому времени), согласно заявлению госсекретаря Брэда Раффенспергера, остаются не посчитаны около 14 097 бюллетеней.

По предварительным данным лидерство действующего президента здесь сократилось до 1 775 голосов.

Согласно Fox News, после подсчета 99% бюллетеней у Байдена и Трампа здесь по 49,4%.

Трамп не сможет набрать необходимые 270 голосов выборщиков без победы в Джорджии и Пенсильвании, поэтому его шансы на переизбрание зависят от развития событий в ближайшие часы в этих двух штатах.

Тем не менее, президент США, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.