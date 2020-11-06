Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне наметившейся коррекции внешних рынков после ралли на ожидания подведения итогов выборов в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,6-0,8%, при этом лидируют в откате акции "Аэрофлота" и "Татнефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2843,23 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1161,87 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 77,31 рубля (+0,31 рубля), золото стоит $1942,4 за унцию (-0,2%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,8%), "Татнефти" (-1,8%), UC Rusal (-1,5%), "Газпрома" (-1,3%), Polymetal (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -1% "префы"), "Газпром нефти" (-1%), "РусГидро" (-0,8%), банка ВТБ (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Россетей" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в пятницу вероятна приостановка повышения по индексу РТС - первая реакция рынка на промежуточные итоги выборов в США могла быть избыточно оптимистичной, в то время как до сих пор сохраняется неопределенность в отношении окончательных результатов (в особенности в отношении распределения мест в Сенате).

Во второй половине дня (16:30 по московскому времени) ожидается выход данных по рынку труда США (non-farm payrolls), что может стать дополнительным фактором повышения волатильности. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара из-за упавшей нефти (Brent опустилась к $40 за баррель).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: индексы Азии торгуются разнонаправленно, но более неприятным является локальное падение нефти Brent ниже $40 за баррель. После выборной эйфории в США на рынке вновь задумываются о карантинных перспективах в развитых странах из-за непрекращающегося роста заболеваемости COVID-19. Итоги президентских выборов в США также остаются неясными из-за длительного подсчета голосов, присланных по почте. Соответственно, "эффект пятницы" может сказаться на широком спектре активов, включая российский рынок. После многодневного ралли у многих, кто торгует внутри недели, возникнет желание зафиксировать прибыль.

Главным фактором роста российского рынка накануне стали предварительные итоги выборов в США. Республиканцы сохранят контроль над Сенатом, что будет ограничивать инициативы возможного победителя президентской гонки демократа Джо Байдена. Более того, позиции демократов в Палате представителей также могут немного ослабнуть. Соответственно, даже без Дональда Трампа, которому приписывают симпатии к России, американская политическая система не станет "сумасшедшим принтером" по печатанию новых рестрикций для РФ. Более того, антироссийская тема на прошедших выборах явно не заладилась и не стала ключевым моментом агитации кандидатов. Заявления демократа Джо Байдена о желании уничтожить нефтяную отрасль больше работают в пользу российской нефтянки, так как уничтожение, скорее всего, начнется со сланцевых производителей в США. В остальном никто не будет против чуть более "зеленой" экономики и роста расходов в долларах США, что позитивно для активов развивающихся стран, считает Кочетков.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, американские индексы накануне продолжили рост, так как инвесторы ставили на сохранение контроля республиканцами над Сенатом, и на предотвращение возможного повышения налогов в случае президентства Джо Байдена, что может повлиять на прибыли корпораций.

Процесс подсчета голосов затянулся, и финальных результатов нет уже неприлично долго. Более того, в СМИ стали появляться сообщения о выявленных манипуляциях почти с двумя миллионами голосов избирателей. Затягивание объявления результатов грозит вылиться в скандал и не способствует стабилизации ситуации на рынках.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор обеспокоен ростом числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру, а темпы восстановления экономики США в последние месяцы замедлились, расходы американцев на сектор услуг остаются низкими. Вместе с этим Пауэлл добавил, что прогноз по ВВП США "исключительно неопределенный" и будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Следующее заседание ФРС запланировано на 15-16 декабря.

С точки зрения запланированных событий пятница будет спокойным днем: США опубликуют статистику по рынку труда, а в Германии выйдут данные по промышленному производству. Затягивание оглашения результатов выборов в США, не говоря уже об их оспаривании, может вернуть на рынок акций продавцов, считает аналитик.

В США индексы акций в четверг выросли на 2-2,6%, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля. Инвесторы надеются, что в ближайшее время будет определен исход президентских выборов и выборов в Конгресс США.

В данный момент продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Дональд Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Если на финальном этапе завершения подсчетов голосов в "колеблющихся" штатах не произойдет сюрпризов, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден наберет достаточно голосов для победы. Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не примут этот результат и будут оспаривать его через суды. Как отмечают наблюдатели, при таком развитии событий точка в споре о том, кто победил на выборах, может быть поставлена лишь через несколько недель.

"Бычьи" настроения на фондовом рынке могут быть обусловлены перспективой сохранения разделенного Конгресса, говорят аналитики. Возможное удержание республиканцами контроля над Сенатом позволяет надеяться на отсутствие серьезных изменений в законодательстве, которые могут отрицательно сказаться на прибыли компаний.

Выборы в США отодвинули на второй план очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая ожидаемо оставила ставку неизменной в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, отмечают в ФРС.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%), инвесторы продолжают ждать итоговых результатов выборов в США.

По последним данным, кандидат от Демократической партии Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

Аналитики предупреждают, что отсутствие явного победителя может повысить неопределенность на рынках, что окажет давление на акции.

Президент США, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.

В заявлении Резервного банка Австралии (RBA) по итогам ноябрьского заседания, опубликованном в пятницу, говорится, что пандемия коронавируса будет иметь "долгосрочные последствия" для экономики страны и ВВП "вряд ли" вернется на докризисный уровень до конца 2021 года.

По итогам заседания во вторник RBA опустил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня, а также уменьшил целевую доходность трехлетних гособлигаций. Кроме того, регулятор объявил о запуске программы количественного смягчения (QE) объемом 100 млрд австралийских долларов ($70,57 млрд), стремясь поддержать восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Нефть утром в пятницу дешевеет на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер; цена Brent находится на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $40,08 за баррель (-2,1% и -0,7% в четверг), декабрьская цена WTI - $37,94 за баррель (-2,2% и -0,9% накануне).

С начала текущей недели Brent подорожала на 11%, WTI - более чем на 8%, на ожиданиях, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.