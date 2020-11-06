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В Китае нашли COVID-19 на упаковке морепродуктов с российского судна

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники китайской таможни обнаружили COVID-19 на упаковке морепродуктов, доставленных российским судном Stakfell, и приостановили для него прием импортных деклараций на неделю.

"Образцы с упаковки морепродуктов российского рыболовного судна и голландского склада проверили на коронавирус, результат тестирования на нуклеиновую кислоту положительный", - говорится в сообщении таможенного управления КНР.

В ведомстве отметили, что с пятницы таможня "приостанавливает импортную декларацию судна Stakfell и склада Daalimpex Velsen BV на одну неделю".

Через неделю ограничения автоматически будут сняты.

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