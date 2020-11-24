Читинские таможенники нашли золото на 11 млн рублей в грузовике

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Семь золотых слитков пытался вывезти в Китай гражданин России через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

"Золотые слитки массой почти 2,5 кг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в российском грузовом автомобиле, выезжавшем в Китай. Оценочная стоимость слитков, по мнению экспертов, превысила 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудники таможни обнаружили драгоценный металл в кабине грузовика под приборной панелью. Слитки изготовлены кустарным способом, о чем свидетельствует отсутствие промышленных пломб на изделиях.

Документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения золота, у водителя отсутствовали. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов), фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.