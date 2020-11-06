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Кличко переизбран мэром Киева

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Виталий Кличко переизбран мэром Киева. Как сообщила городская территориальная избирательная комиссия, он победил в первом туре, набрав 50, 52% (365 161 голос).

Кличко шел на выборы от партии "УДАР", его главным соперником был кандидат от "Голоса" Сергей Притула. Всего в выборах участвовали 17 человек. Голосование прошло 25 октября.

В Киевсовет прошли семь партий, в том числе "УДАР", "Европейская солидарность" (лидер - Петр Порошенко), "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Единство", "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина".

Украина Киев Виталий Кличко Голос Сергей Притула

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