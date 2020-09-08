За "Удар" Кличко в Киеве проголосует втрое больше людей, чем за партию власти

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В рейтинге политических сил Украины на выборах в Киевский городской совет лидирует партия действующего главы города Виталия Кличко "Удар", свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"На выборах в городской совет лидирует партия "Удар", за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы", - отмечается в обнародованном во вторник исследовании.

Партию "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко готовы поддержать 14% опрошенных. Замыкает тройку лидеров партия власти "Слуга народа", за нее готовы отдать голоса 10,7% избирателей. Партия "Перемога Пальчевского" может получить поддержку 6,9%, партия "Оппозиционная платформа - За життя" - 6,8%, партия "Голос" - 6,5%, партия "Батькивщина" - 6,4%, партия "Сила и честь" - 5,5%, партия Шария - 3,8%. Рейтинг остальных сил - ниже 3%.

При этом 13% из числа опрошенных киевлян до сих пор не определились с выбором кандидатов, за которых они готовы отдать голоса на предстоящих 25 октября выборах в горсовет.

Опрос проводился в период с 31 августа по 1 сентябряа среди жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу, выборочная совокупность - 1200 респондентов. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.