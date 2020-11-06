Россельхознадзор заявил об испытаниях COVID-вакцины для животных

Ведомство сообщило о случаях заражения животных коронавирусом в 17 странах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Инфицированные коронавирусом животные зарегистрированы в 17 странах мира, больше всего - в США.

В России на 40 кошках и 40 собаках проводятся клинические испытания экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных, запланированы испытания вакцины на пушных зверях, сообщает Россельхознадзор. "У них не отмечается каких-либо негативных реакций как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения", - уточняет ведомство.

Сославшись на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организация здравоохранения животных (МЭБ), служба отмечает, что наиболее вероятным экологическим резервуаром вируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши. "Но существует вероятность того, что перед первым случаем инфицирования человека возбудитель прошел пассаж на животном другого вида, являющемся промежуточным хозяином. Предполагается, что таким промежуточным хозяином могло быть сельскохозяйственное, дикое или одомашненное дикое животное", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вирус был обнаружен в пробах, отобранных у двух собак в Гонконге. Факты массового выявления COVID-19 зарегистрированы на норковых фермах в Дании и Нидерландах.

Согласно сообщению, в России первое больное животное было выявлено 21 мая в Москве, им оказалась кошка. "При появлении первой официальной информации о возможности инфицирования животных COVID-19 в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ", Владимир) был разработан и валидирован метод выявления генома коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в пробах патологического материала (смывах с тканей) от животных, - сообщает служба. - Метод показал высокую чувствительность и специфичность. Аналогичная работа была проведена и в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (ФГБУ "ВГНКИ", Москва)".

Ранее стало известно о планах Дании уничтожить до 17 млн норок на 1 139 фермах страны, поскольку у животных выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, способную передаваться человеку.