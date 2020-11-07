Лукашенко приехал на церемонию запуска первого энергоблока БелАЭС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район на церемонию подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

"Лукашенко в Островце. Президент уже осмотрел территорию станции с вертолета, - сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" в субботу.

Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме проходит в субботу. При этом первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны во вторник, 3 ноября.

АЭС расположена рядом с городом Островец в Гродненской области, она создана по российскому проекту "ВВЭР-1200" и состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.