Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна еще одна АЭС

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссии необходима еще одна атомная электростанция, чтобы уйти от зависимости по углеводородам, считает президент страны Александр Лукашенко.

Такое заявление он сделал в пятницу в Минске во время открытия третьей линии метрополитена. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что первая в стране АЭС уже подключена к объединенной энергосистеме Белоруссии.

"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам", - подчеркнул Лукашенко. По словам президента, ввод АЭС - это "счастье, подарок".

Лукашенко также поручил постепенно переводить Минск на электротранспорт. "В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - подчеркнул он.

Первая АЭС в Белоруссии

Белоруссия ведет строительство Белорусской АЭС, первой АЭС в стране, рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны во вторник, 3 ноября. Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме запланирована на 7 ноября.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.