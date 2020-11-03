Первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему Белоруссии

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему Белоруссии, сообщило министерство энергетики республики во вторник.

"В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - отмечает ведомство.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его подключение к энергосистеме запланировано на 7 ноября, ввод в эксплуатацию – в первом квартале 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.