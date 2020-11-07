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Трамп объявил о намерении добиваться пересчета голосов через суд

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Дональд Трамп через суд намерен добиваться справедливости при подсчете итогов президентских выборов в США.

"Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем... В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, "американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных - это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам".

"Шокирует то, что штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми", - отметил Трамп.

"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул он.

Трамп не стал в субботу признавать поражение на выборах, так как считает, что борьба еще впереди. "Всем мы знаем, почему Джо Байден торопится, не имея на то оснований, назвать себя победителем. Также мы знаем, почему его союзники из СМИ стараются помочь ему: все они не хотят, чтобы люди узнали всю правду (о выборах - ИФ)", - отметил он в заявлении.

"В сухом остатке: эти выборы еще далеки от завершения", - добавил президент США. Победителя определит подсчет законным образом поданных бюллетеней, а не прогнозы средств массовой информации, подчеркнул он.

Трамп также отметил, что организаторы голосования во всех штатах еще продолжают считать голоса, и ни один штат пока не передал окончательные результаты.

Ранее в субботу американские телеканалы, включая ориентирующийся на республиканцев FOX News, объявили о фактической победе Байдена на президентских выборах. Сам кандидат в своем твиттере уже поблагодарил американцев за поддержку.

Хроника 09 января 2018 года – 07 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп

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