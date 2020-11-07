Косачев предрек уход темы "русского влияния на выборы" из повестки США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Обвинения России во вмешательстве в американские выборы как ключевой раздражитель в отношениях двух стран, вероятно, уйдёт из повестки в случае победы демократа Джо Байдена, и тогда можно будет возобновлять переговоры по контролю над вооружениями, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Один оптимистичный момент: тема русского влияния на выборы президента США, похоже, основательно уйдет из внутриполитического американского контекста", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

"Уход виртуальных "преступлений" из повестки может отчасти переключить внимание на другие темы. Не то, что мы верим в протрезвление в Вашингтоне, но, по крайней мере, ключевой раздражитель может уйти. Чем не повод для возобновления переговоров, например, по контролю над вооружениями? Мы точно готовы. Ждем-с", - отметил он.