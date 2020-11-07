Байден принимает поздравления с победой на выборах. Обобщение

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ряд американских СМИ, в частности, телеканалы CNN, NBC, а также агентство Associated Press в субботу сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден.

Вслед за этими СМИ прогноз о победе Байден опубликовал и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.

Результаты голосования

Вывод о победе Байдена сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов (3 345 906), в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2 % (3 311 448)

Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков.

Кроме того, как сообщает телеканал Fox News, по результатам обновлённых длительных подсчетов, Байден получает голоса 6 выборщиков "колеблющегося" штата Невада, в котором ранее наблюдалась неопределённая ситуация - сначала вперёд вырвался Трамп, однако позднее Байден опередил его по числу голосов избирателей. Бывший вице-президент получил там 49,91% (642 604) голосов, а Трамп - 47,92% (616 905).

Кроме того, Байден лидирует в штате Джорджия, однако голоса выборщиков этого штата пока не ушли Байдену. Отрыв Байдена от Трампа составляет там всего 0,14 процентных пункта - представитель демократов получил 49,45% голосов (2 461 455), а действующий президент - 49,31% (2 454 207). В Джорджии подсчитано 99% голосов избирателей.

Также пока неизвестны результаты выборов в штате Северная Каролина с 15 выборщиками. Там лидирует Трамп с 50,09% голосов (2 732 728) против 48,69% (2 656 303)

Таким образом, по данным Fox News, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков. Что касается голосов избирателей, Байден заручился поддержкой более 74,8 млн жителей США, а Трамп - около 70,6 млн американцев.

По состоянию на субботу было подсчитано большинство голосов, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре

Байден стремится объединить страну

Джо Байден после прогноза СМИ о его победе заявил, что для него честь стать лидером государства и пообещал, что он станет президентом для всего народа США.

"Америка, для меня честь, что вы выбрали меня руководить нашей великой страной", - написал Байден в своём твиттере в субботу.

"Нас ожидает трудная работа, но я обещаю вам - я буду президентом всех американцев, неважно, проголосовали вы за меня или нет", - добавил он.

В заявлении Байдена, распространённом его штабом в субботу, бывший вице-президент вновь заявил о своём намерении "объединить страну".

"Поскольку кампания подошла к концу, настало время оставить позади злость и резкую риторику и собраться вместе как народ. Для Америки настало время объединиться. И излечиться", - говорится в заявлении Байдена.

Трамп продолжит борьбу

Представитель республиканцев нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что не будет на этом этапе признавать поражение, так как считает, что на выборах в ключевых штатах допущены серьезные нарушения.

Трамп после публикации прогнозов СМИ о победе Байдена ранее в субботу заявил, что борьба ещё впереди.

"Все мы знаем, почему Джо Байден торопится, не имея на то оснований, назвать себя победителем. Также мы знаем, почему его союзники из СМИ стараются помочь ему: все они не хотят, чтобы люди узнали всю правду (о выборах - ИФ)", - отметил он в заявлении.

"В сухом остатке: эти выборы еще далеки от завершения", - добавил президент США.

Ожидается, что теперь спор о том, кто победил на выборах, перейдет уже в суды, через которые предвыборный штаб Трампа намерен отстаивать свои интересы.

Трамп заявил, что с понедельника через суд намерен добиваться справедливости при подсчете итогов президентских выборов в США.

"В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, "американский народ имеет право на честные выборы: это означает, что подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных - это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам".

Трамп назвал "шокирующим" то, что "штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми".

"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, еще до выборов и демократы, и республиканцы активно готовились именно к такому сценарию и подготовили специальные команды юристов.

Путь Байдена

Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантон (штат Пенсильвания). Ему 77 лет, он является представителем Демократической партии. В 2009-2017 гг. Байден занимал пост бывшего вице-президента США. До избрания вице-президентом он был сенатором США от штата Делавэр (1973-2009 гг).

В 1965 году Байден закончил университет штата Делавэр, где получил степень бакалавра в истории и политологии. В 1968 он окончил юридическую школу Сиракузского университета в штате Нью-Йорк.

В конце 1972 года первая жена Джо Байдена Нелия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Сыновья Бо и Хантер находились в машине и получили серьёзные травмы, но выжили.

В ходе предвыборной гонки Байден обгонял Трампа по рейтингу в большинстве опросов общественного мнения. По мнению жителей США, он также лучше Трампа выступил во время президентских дебатов.

Сам Трамп давно прозвал Байдена Сонным Джо. Президент США регулярно заявлял, что его соперник на выборах, судя по всему, стал плохо соображать и потому не может управлять страной.