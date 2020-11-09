Индексы Мосбиржи и РТС обновили 1,5-месячные максимумы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером в понедельник раллирует вместе с мировыми площадками и выстрелившей почти на 10% нефтью на новостях от Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19; индексы МосБиржи и РТС превысили отметки 2965 и 1225 пунктов, обновив максимумы за 1,5 месяца.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2966,27 пункта (+2,4%), индекс РТС - 1227,81 пункта (+4,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 7,6%.

Доллар упал до 76,1 рубля (-1,31 рубля), золото подешевело до $1890 за тройскую унцию (-3,2%), потянув вниз бумаги золотодобывающих компаний.

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+7,6%), "ЛУКОЙЛа" (+6,7%), "Татнефти" (+6,7%), "НОВАТЭКа" (+6%), Сбербанка (+4% и +3,8% "префы"), "РусГидро" (+3,9%), "АЛРОСА" (+3,7%), "Норникеля" (+3,5%), "Газпром нефти" (+3,4%), "Сургутнефтегаза" (+3,3%), "Россетей" (+2,9%), "Газпрома" (+2,8%), "Московской Биржи" (+2,7%), "Роснефти" (+2,6%), UC Rusal (+2,5%), банка ВТБ (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%), "Магнита" (+1,6%), "МТС" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%).

Сбербанк России в октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,2% по сравнению с октябрем 2019 года, до 81,6 млрд рублей, говорится материалах кредитной организации. За январь-октябрь банк заработал 641,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 13,2% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

ВТБ (+0,04%) в третьем квартале восстановил чистую прибыль по МСФО до 17,2 млрд рублей после неудачного второго квартала, в котором он получил лишь 2,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. По сравнению с результатом за тот же период прошлого года квартальная прибыль ВТБ сократилась почти втрое.

Тем не менее, опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством "Интерфакс", который предполагал 17 млрд рублей прибыли за третий квартал. В целом за 9 месяцев ВТБ заработал 59,1 млрд рублей, это в 2,2 раза ниже прибыли, заработанной годом ранее.

Подешевели акции Polymetal International (-7,4%), "Полюса" (-5,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку ряд министров. По сообщению пресс-службы Кремля, Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта, а также указ о назначении Владимира Якушева своим полпредом в Уральском федеральном округе, освободив его от должности главы Минстроя России.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что СЕО "Аэрофлота" Виталий Савельев возглавит министерство транспорта РФ вместо Дитриха, кандидатура Ирека Файзуллина предлагается на должность главы Минстроя, глава Минэнерго Александр Новак станет вице-премьером, а его министерский портфель перейдет главе ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову. Министром природных ресурсов и экологии вместо Кобылкина предложен Александр Козлов, занимающий в настоящее время пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, на его место предложен генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, группа ВЭБ.РФ) Алексей Чекунков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уже во вторник на пленарном заседании Госдума может утвердить предложенные правительством РФ кандидатуры федеральных министров и вице-премьера.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в понедельник рынки получили новые долгожданные драйверы роста, инвесторы вернулись к покупке рисковых активов на emerging markets после того, как в минувшие выходные стало известно о победе Джозефа Байдена на президентских выборах и Республиканской партии в Сенате. Кроме того, республиканцам удалось увеличить число голосов в Палате представителей, что, вероятно, будет способствовать более сбалансированным решениям в области некоторых реформ, обещанных Байденом.

Позитивная статистика из Китая, сильные цены на нефть и курс рубля оказывают поддержку российскому рынку акций, раллируют акции экспортеров из горно-металлургического и нефтегазового секторов. Во вторник после закрытия рынка будут объявлены результаты полугодовой ребалансировки индекса MSCI: в числе изменений ожидается включение бумаг Mail.ru Group в расчетную базу индекса MSCI Russian Standard и исключение акций MMK. Бумаги "ФСК ЕЭС" являются кандидатом на включение в индекс MSCI Russia Small-cap, отмечает Волш.

Как считает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций накапливает перекупленность, но пока не останавливает рост. Американские выборы завершились - победа демократа Байдена становится все более очевидной. Однако позиции демократов в Палате представителей немного ослабли, но они сохраняют контроль над Сенатом. Впереди возвращение американской политической системы к обсуждению экономических стимулов, которые, с большой вероятностью, продолжат ослаблять доллар и подпитывать интерес к рискованным активам. Индекс МосБиржи преодолел зону сопротивления 2920-2950 пунктов.

Гендиректор "РусГидро" Николай Шульгинов сообщил, что планируется увеличение дивидендных выплат до 25 млрд рублей в год. В 2019 году дивидендные выплаты составили немногим более 15,67 млрд рублей. ВТБ отчитался о снижении прибыли за девять месяцев года на 53,8% (до 59,1 млрд рублей). Сбербанк в октябре увеличил прибыль по РСБУ на 9,2%, а по итогам десяти месяцев снизил ее на 13,2% (до 641,1 млрд рублей). Слабость результатов банковского сектора в I половине 2020 года обусловлена необходимостью увеличения резервов, а также различными программами кредитных каникул. Однако в II полугодии ситуация должна немного выправиться. "ФосАгро" сообщила о росте выручки в III квартале на 10%, но за девять месяцев она осталась на уровне прошлого года. Сильные результаты за III квартал обусловлены улучшением на рынках сбыта и более слабым рублем.

С демократами в Белом доме инвесторы связывают ослабление проблематики торговых войн, которые так любит нынешний президент США Дональд Трамп. Соответственно, кроме стимулов, у рынков появляются чуть более гладкие перспективы мировой торговли в будущем.

Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз Бин Салман Аль Сауд заявил, что параметры сделки ОПЕК+ могут быть пересмотрены и в гораздо большей степени, чем об этом говорят аналитики. Он также подчеркнул, что через консультации подобное решение получит поддержку, так как участники соглашения выступают за ограничения для стабильности рынка.

Стоило появиться заявлению Pfizer и BioNTech о том, что их вакцина обеспечивает защиту от COVID-19 в 90% случаев, как новая волна оптимизма захлестнула мировые площадки. Однако наблюдаемая реакция кажется избыточной, и столь сильный "вынос" вверх может существенно скорректироваться. Новости о вакцине от Pfizer и BioNTech вряд ли являются удивительными для РФ, так как отечественные аналоги обладают не меньшей эффективностью. Однако в глобальном плане приближение массовой вакцинации означает возвращение экономики к нормальной жизни, что также будет способствовать восстановлению спроса на нефть и другие товары российского экспорта, считает Кочетков.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольги Беленькой, в субботу СМИ объявили о победе лидера демократов Байдена после того, как он набрал более необходимых 270 голосов выборщиков. Хотя действующий президент Трамп полагает, что у него украли победу, и намерен оспаривать результаты в судах, маловероятно, что ему удастся переиграть их в свою пользу при текущем раскладе голосов. Официальные результаты должна объявить коллегия выборщиков 14 декабря, а 20 января должна состояться инаугурация избранного президента.

При этом сценарий решительной победы демократов и на президентских выборах, и на выборах в Конгресс (сценарий Blue wave), похоже, не реализовался. Демократам, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей, хотя они ослабят свои позиции, но пока им не удается завоевать контроль над Сенатом (они получают 48 мест из необходимых 51).

Масштабный пакет стимулирующих мер по предвыборной программе Байдена мог бы составить $2-3 трлн, что означало бы существенное расширение дефицита бюджета США. В сочетании с отрицательными реальными доходностями госбумаг США и ослаблением протекционизма это аргументы в пользу ослабления доллара и укрепления валют развивающихся рынков (прежде всего юаня и в целом валют азиатского региона, а также мексиканского песо), а также роста цен на золото и промышленные металлы. Основными бенефициарами победы Байдена должны стать компании возобновляемой энергетики, производители экологически чистого транспорта, инфраструктурный сектор, полагает аналитик.

По словам гендиректора ИК "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, в мировой экономической повестке остаются две главные темы: рост случаев коронавируса и итоги президентских выборов в США. Пока очевидно, что скользящие средние числа случаев и летальных исходов повсеместно повышаются, карантинные меры тоже возобновляются или ужесточаются. Вторая тема, выборы в США, как таковая завершена и трансформируется в сторону формирования и действий новой президентской администрации. Признание победы Байдена ведущими европейскими лидерами снимает лишнюю неопределенность, что воспринимается рынками положительно. По совокупности обстановка для глобальной финансовой системы стала более спокойной.

Восходящий импульс рынка не исчерпан уже произошедшим ростом. Российский рынок акций, который в отличие от американского далек от вершин середины года, имеет, возможно, больший потенциал подъема.

Если инвесторам не нужно искать доллары и евро для поддержания маржинальных позиций, давление на периферийные валюты, в частности, на рубль, сокращается. Кроме того, вряд ли стоит рассматривать Байдена как очевидную угрозу для рубля: антироссийские санкционные пакеты готовились и при Бараке Обаме, и при Трампе. Логика и риторика новой администрации вряд ли будет отличаться от предыдущих.

Падения нефти пока также не ожидается. Если бы на рынке преобладала нисходящая тенденция, то мощное октябрьское падение не могло бы столь быстро быть выкупленным. Так что возврата Brent к $35-36 за баррель не ожидается. Учитывая очередное сокращение спроса на фоне европейских локдаунов, нефть, вероятно, пока не имеет и потенциала роста. Базовым остается сценарий формирования диапазона вокруг или выше $40 за баррель, считает Хохрин.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%), раллируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 5,5-7,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 4,5%) после известий о победе Байдена и успешных испытаний вакцины компаниями Pfizer и BioNTech.

Официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. Тем временем действующий президент страны Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

На нефтяном рынке цены также раллируют, цена Brent подскочила на $3,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $43,17 за баррель (+9,4% и -3,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $41,05 за баррель (+10,5% и -4,3% в пятницу).

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США.

Тем временем, Ливия, которая недавно начала наращивать производство нефти, сообщила в минувшую субботу, что объемы добычи в стране превысили 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом с декабря 2019 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русполимет" (+13,6%), "ВСМПО-Ависма" (+7,8%), "Распадской" (+4,6%), "ЮТэйр" (+4,3%), ПАО "Таттелеком" (+3,9%).

Подешевели бумаги Petropavlovsk (-3,1%), "Селигдара" (-2,2%).

"Мосбиржа" в понедельник начала торги ГДР головной структуры сети клиник "Мать и дитя" - MD Medical Group Investments. Бумаги MDMG включены в первый котировальный список, торговый код - MDMG. Это первая компания на российском рынке, которая представляет сферу здравоохранения.

Старт торгов бумагами на российской бирже начался с отметки 490 рублей за GDR, днем расписки стоили 469,6 рубля (-4,2% от максимума).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 115,53 млрд рублей (из них 26,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,54 млрд рублей - на бумаги "Газпрома", 10,08 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").