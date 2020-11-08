Байден обратился к нации и объявил о своей победе на выборах

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября президентских выборах.

"Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов - 74 млн", - заявил он в первом обращении к нации в качестве победившего на выборах кандидата в президенты из Уилмингтона (штат Делавэр).

Он добавил: "Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять".

Кандидат от демократов призвал пересмотреть отношение к политическим оппонентам и остановить грубую риторику.

"Что касается всех тех, кто голосовал за (действующего лидера США Дональда) Трампа, я понимаю то разочарование, которые вы испытываете сегодня, но теперь давайте дадим друг другу шанс. Настало время оставить в прошлом грубую риторику, снизить температуру, посмотреть друг на друга снова, прислушаться к друг другу", - сказал он с трибуны в Уилмингтоне, штат Делавэр, обращаясь к гражданам США.

"И для того, чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим оппонентам, как к врагам. Они не наши враги, они американцы", - заявил Байден.

В речи Байден анонсировал запуск в январе 2021 года нового плана по борьбе с коронавирусом.

"Наша работа начнется с того, чтобы взять под контроль COVID-19", - сказал он.