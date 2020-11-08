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Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 ноября

Обращение Байдена к нации, протесты сторонников Трампа, боевые действия в Карабахе

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден обратился к нации и объявил о своей победе на выборах. "Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов - 74 млн", - заявил он. Незадолго до этого Дональд Трамп объявил о своей победе, получив 71 млн голосов. Байден пообещал стать президентом, который будет не разъединять, а объединять, по данным источников, он намерен отменить несколько указов Трампа.

- Сторонники Трампа проводят демонстрации протеста по всей стране. Протестующие заявляют, что результаты не являются окончательными, пока не будут заверены все бюллетени.

- В Баку сообщили о продолжении боевых действий в Карабахе. Боевые операции продолжались в течение суток, за это время ВС Азербайджана уничтожили четыре танка ВС Армении.

- Служебный катер пропал на Зейском водохранилище в Приамурье. Житель города Зея 1954 года рождения 30 октября вышел на катере, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

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