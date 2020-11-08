Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08Заразились
на 08.11В России 1 774 334+20 498В мире 49 832 675+509 848

В родной для дедушки Камалы Харрис индийской деревне устроили праздник

В родной для дедушки Камалы Харрис индийской деревне устроили праздник
Послание для Камалы Харрис в Индии близ деревни, где родился и вырос ее дед
Фото: Reuters

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В небольшой индийской деревне Туласендраперам, откуда родом дедушка кандидата в вице-президенты США Камала Харрис, устроили праздник на фоне сообщений о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах.

В миреБайден обратился к нации и объявил о своей победе на выборахБайден обратился к нации и объявил о своей победе на выборахЧитать подробнее

Как отмечает агентство Associated Press, в момент объявления в СМИ о победе Байдена местные жители уже спали. Однако утром новость в деревне с численностью населения около 350 человек вызвала бурное обсуждение.

Жители сходили на молитву в храм, некоторые написали на земле перед своими домами поздравления в адрес Харрис. В воскресенье запланированы фейерверки и танцы, участники праздника будут угощать друг друга конфетами. Жители деревни также выражают надежду, что Харрис приедет к ним в гости.

Накануне ведущие американские СМИ объявили Байдена победителем президентских выборов в США, официальные результаты еще не озвучены. В случае избрания Байдена президентом должность вице-президента займет 56-летняя Харрис.

Она является дочерью иммигрантов: мать родом из Индии, а отец - с Ямайки. Харрис в случае назначения станет первой женщиной на посту вице-президента США.

Камала Харрис

Новости по теме

Новости

Ереван заявил о продолжающихся боях за город Шуша

В Минске начались задержания участников оппозиционной акции

Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана города Шуша

В центр Минска ввели бронетехнику в преддверии новой акции оппозиции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 ноября

Выборы в США - 2020

Байден намерен отменить ряд указов Трампа сразу же после инаугурации

В Баку заявили об уничтожении четырех танков ВС Армении

Выборы в США - 2020

Сторонники Трампа проводят демонстрации протеста по всей стране

Выборы в США - 2020

Байден обратился к нации и объявил о своей победе на выборах

Байден обратился к нации и объявил о своей победе на выборах

Красной нитью обращения Байдена к нации будет призыв к единству нации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');