В родной для дедушки Камалы Харрис индийской деревне устроили праздник

Послание для Камалы Харрис в Индии близ деревни, где родился и вырос ее дед Фото: Reuters

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В небольшой индийской деревне Туласендраперам, откуда родом дедушка кандидата в вице-президенты США Камала Харрис, устроили праздник на фоне сообщений о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Как отмечает агентство Associated Press, в момент объявления в СМИ о победе Байдена местные жители уже спали. Однако утром новость в деревне с численностью населения около 350 человек вызвала бурное обсуждение.

Жители сходили на молитву в храм, некоторые написали на земле перед своими домами поздравления в адрес Харрис. В воскресенье запланированы фейерверки и танцы, участники праздника будут угощать друг друга конфетами. Жители деревни также выражают надежду, что Харрис приедет к ним в гости.

Накануне ведущие американские СМИ объявили Байдена победителем президентских выборов в США, официальные результаты еще не озвучены. В случае избрания Байдена президентом должность вице-президента займет 56-летняя Харрис.

Она является дочерью иммигрантов: мать родом из Индии, а отец - с Ямайки. Харрис в случае назначения станет первой женщиной на посту вице-президента США.