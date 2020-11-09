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Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Генеральный секретарь поздравляет американский народ с активным применением принципов демократии на выборах в их стране на прошлой неделе", - говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Он поздравляет избранных президента и вице-президента и вновь заявляет, что сотрудничество между США и ООН является важнейшей составляющей международного сотрудничества, необходимого для ответа на серьезные проблемы, с которыми мир сталкивается в настоящее время", - отмечается в заявлении.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден. К этому же склонился и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News. Избранным вице-президентом может быть утверждена Камала Харрис.

С избранием Байдена и Харрис поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского парламента Давид Сассоли, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако действующий президент Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу

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Хроника 09 января 2018 года – 09 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден ООН Антониу Гутерриш

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