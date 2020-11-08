В Минске насчитали уже 25 задержанных на акциях протеста

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Минске составило 25 человек, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

В "Весне" уточнили, что первые задержания начались около 12:00.

Ранее о начавшихся в Минске задержаниях "Интерфаксу" сообщили очевидцы. Эту информацию подтвердили в МВД.

В воскресенье в Минске проходит несанкционированный оппозиционный "Марш народовластия". Участники акции собирались в районе площади Свободы. Сейчас основная масса протестующих находится в районе стелы "Минск - город-Герой".

В преддверии акции в центре белорусской столицы были усилены меры безопасности.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.