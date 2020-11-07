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На акциях протеста в Минске в субботу задержаны более 90 человек

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в субботу в Минске составило более 90 человек, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

В списках центра 89 человек, отдельно правозащитники сообщают о задержании пяти музыкантов после дворовых концертов в Минске.

По данным "Весны", основное число задержаний произошло на акции протеста медиков.

Среди задержанных - российский журналист, обозреватель "МБХ медиа" Роман Попков. По информации ГУВД, он доставлен в милицию для дальнейшего разбирательства. По информации "Весны", которая появилась позже, Попков находится в ЦИП на Окрестина.

Белорусская ассоциация журналистов сообщала также о задержании журналиста "Нашей нивы" Екатерины Карпицкой.

Как сообщают телеграм-каналы, после традиционных дворовых концертов в Минске вечером в субботу задержали несколько музыкантов. Среди них джазовый музыкант, участник группы "Крамбамбуля" Павел Аракелян. Также сообщается о задержании группы "Рэха" вместе с фронтменом Андреем Такиндангом. Музыкантов, по словам очевидцев, забрали прямо из такси.

В субботу в Минске планировались две несанкционированные акции протеста - акция медиков и женский марш.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

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