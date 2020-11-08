В Минске начались задержания участников оппозиционной акции

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Силовики пресекают несогласованную акцию в центре Минска, сообщают очевидцы "Интерфаксу" в воскресенье.

По их данным, на площади Свободы начали собираться участники традиционного воскресного несанкционированного марша оппозиции и журналисты. К собравшимся стали стягиваться автобусы с силовиками и автозаки, начались задержания.

Среди задержанных как участники протеста, так и журналисты.

Как рассказали очевидцы, всего на площади Свободы задержано до десяти человек.

Ранее сообщалось, что в центр Минска в преддверии новой акции оппозиции ввели бронетехнику.