В Минске начались задержания участников оппозиционной акции
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Силовики пресекают несогласованную акцию в центре Минска, сообщают очевидцы "Интерфаксу" в воскресенье.
По их данным, на площади Свободы начали собираться участники традиционного воскресного несанкционированного марша оппозиции и журналисты. К собравшимся стали стягиваться автобусы с силовиками и автозаки, начались задержания.
Среди задержанных как участники протеста, так и журналисты.
Как рассказали очевидцы, всего на площади Свободы задержано до десяти человек.
Ранее сообщалось, что в центр Минска в преддверии новой акции оппозиции ввели бронетехнику.