В Минске отпустили российских журналистов после проверки документов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Корреспондентов информационных агентств ТАСС и МИА "Россия сегодня" Юрия Шамшура и Татьяну Ильясову доставили в РУВД для проверки документов, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье.

"Ильясову и Шамшура не задерживали. Журналистов доставили в РУВД для проверки документов, после чего отпустили", - рассказала она.

По информации СМИ, инцидент произошел в районе площади Свободы, где собирались участники несогласованной акции.

Сегодня в Минске проходит несанкционированный оппозиционный "Марш народовластия". Основная масса протестующих собралась в районе стелы "Минск - город-Герой".

В центре белорусской столицы были усилены меры безопасности, стянута спецтехника.