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Один человек пострадал при разгоне акции в Минске

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Как минимум один человек пострадал при разгоне колонны протестующих, которые вышли на несанкционированную акцию в центре Минска.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, силовики зачистили площадь перед стелой "Минск город-герой" и разогнали колонну протестующих на Кальварийской.

При этом после разгона на газоне лежит как минимум один пострадавший. Протестующие оказывают ему первую помощь. Санитарный автомобиль пока не подъехал.

Белоруссия Минск

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