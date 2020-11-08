Очевидцы сообщили о семи тысячах участников протестов в Минске
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают о семи тысячах участников акции протеста в разных местах Минска.
Основная колонна протестующих собралась у стелы "Минск город-герой". Там находится до пяти тысяч человек.
Число задержанных на несанкционированной акции оппозиции в Минске увеличилось до 50 человек, сообщают "Интерфаксу" очевидцы.
Люди стали выходить на проезжую часть Проспекта победителей. Силовики оттесняют людей с проезжей части и задерживают протестующих. Частично перекрыты проспект Машерова и проспект Победителей.
Позднее очевидцы сообщили, что силовики зачистили площадь перед стелой "Минск город-герой" и разогнали колонну протестующих на Кальварийской. После этого на газоне остался лежать один пострадавший.