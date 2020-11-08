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В Индии зарегистрировали резкий рост случаев заражения COVID-19

В Индии зарегистрировали резкий рост случаев заражения COVID-19
Прохожий в индийском городе Мумбаи
Фото: Reuters

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Индии за последние сутки зарегистрировали 45,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает Associated Press.

Таким образом, с начала пандемии в стране выявили свыше 8,5 млн случаев заражений COVID-19. Индия занимает вторую строчку в списке стран с самым высоким числом заражений после США.

Пандемия коронавируса

Кроме того, за последние сутки в этой стране скончались 559 человек, у которых ранее выявили коронавирус, и общее число летальных исходов среди зараженных COVID-19 достигло 126,1 тыс.

В последние дни в Индии наблюдалась в целом спокойная обстановка с коронавирусом, день ото дня там выявляли все меньшее число заболевших, тогда как в середине сентября фиксировали по 100 тыс. случаев за сутки.

Однако теперь в Дели выявляют порядка 7 тыс. заболевших за сутки, тогда как в сентябре их число падало до 1 тыс.

При этом в индийском правительстве не исключают, что эта тенденция может не только сохраниться, но и ухудшиться в преддверии зимы.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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