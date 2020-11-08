Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В мире к вечеру воскресенья, 8 ноября, зарегистрировано 50 111 147 случаев заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его сведениям, из числа инфицированных 1 253 707 человек скончались, 32 892 365 выздоровели.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в США (9,9 млн), Индии (8,5 млн), Бразилии (5,65 млн), России (1,76 млн; по данным оперштаба РФ - 1 774 334) и Франции (1,7 млн).

По числу смертей лидируют США (237 тыс.), Бразилия (162 тыс.), Индия (126 тыс.), Мексика (94 тыс.) и Великобритания (49 тыс.).

На фоне ускорившегося распространения коронавируса во многих европейских странах вернули ограничительные меры, действовавшие весной во время первой волны, но в менее жесткой форме.