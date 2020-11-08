В Карабахе сообщили об обстреле городов Степанакерт и Мартуни
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана подвергли обстрелу город Степанакерт, сообщает в воскресенье комитет по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
"Только что Степанакерт подвергся ракетному обстрелу. Есть один раненый среди гражданского населения", - сказали в комитете.
В ведомстве отметили, что в течение дня ВС Азербайджана также обстреливали город Мартуни из тяжелой артиллерии.
Между тем, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в фейсбуке, что бои продолжаются близ Шуши и в самом городе.
Ранее в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии Шуши азербайджанской армией.
Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.