Алиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправления

Нагорный Карабах в период обострения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил BBC News, что Нагорный Карабах является и останется неотъемлемой частью республики, но добавил, что готов предоставить региону "определенный уровень самоуправления" после восстановления территориальной целостности страны.

"Мы не достигли большого прогресса в переговорном процессе, чтобы точно определить, какая форма правления будет там. Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления, такой как муниципальное управление или культурная автономия для армян", - отметил он и добавил, что на переговорах дойти до обсуждения этой темы еще не удавалось.

Он также заявил, что не видит возможности мира пока премьер-министром Армении остается Никол Пашинян, и отметил, что возможности для компромисса сокращаются.

"Им еще не поздно рассуждать логично и еще не поздно больше получить за столом переговоров. Потому что, как только мы возьмем под контроль другие города и села, для переговоров не останется места. Так что они теряют время. Если они будут действовать логически, мы сможем работать над некоторыми формами самоуправления. Мы не против. Однако они не должны нарушать территориальную целостность Азербайджана и должны опираться на лучший опыт европейских стран, таких как Италия, Швеция и Финляндия. Тогда, конечно, в регионе наступит мир", - добавил Алиев.

Президент Азербайджана также не исключил возможность формирования трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Арменией в перспективе, если в правительство Армении придут "разумные люди".

Азербайджанская армия немедленно прекратит бои, если Армения выведет свои войска с оккупированных территорий, добавил он.

Для оценки ущерба в Нагорном Карабахе Баку привлечет международных экспертов и затем будет в суде добиваться от Еревана возмещения этих убытков, сказал также президент.

"Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию", - уточнил он.

Пока, по его словам, в Баку не видят необходимости в военном вмешательстве Турции в конфликт.

"Я не хочу заглядывать слишком далеко, поскольку это будет зависеть от ситуации на поле боя. Это будет зависеть от поведения Армении и других стран. Я много раз говорил, что мы против интернационализации конфликта. Мы просили все страны, соседние и не соседние, держаться подальше от этого конфликта", - сказал Алиев. - Мы сражаемся на наших международно признанных территориях. Это наша позиция. Думаю, что происходящее сейчас в том же виде и продолжится, поэтому в каком-либо военном вмешательстве Турции не возникнет необходимости".

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Интервью ВВС Алиев дал 6 ноября. 8 ноября президент заявил, что азербайджанская армия взяла город Шуши, который находится в 11 км от Степанакерта.

Бои продолжаются в пяти километрах от города Шуши, исход боев будет ясен позднее, сообщил в понедельник представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что азербайджанские военные отступили на участке Шуши-Каринтак.