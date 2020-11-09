Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 395 314+562 639

Экс-глава ВДВ РФ заявил, что штурм столицы НКР грозит гибелью множества мирных жителей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Значительная часть Нагорного Карабаха может в ближайшее время перейти под контроль Азербайджана с учетом взятия азербайджанской армией ключевого города Шуша и выхода к столице непризнанной республики - Степанакерту, сообщил "Интерфаксу" в понедельник бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ Георгий Шпак.

По словам генерал-поковника, штурм Степанакерта привел бы к разрушениям и большим жертвам среди гражданского населения.

В миреАлиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправленияАлиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправленияЧитать подробнее

"Если будет взят Степанакерт, армяне будут просить переговоров. Но взять Степанакерт будет непросто. И это будет сопряжено с огромным количеством жертв. Сторонам конфликта надо очень крепко подумать, стоит ли его продолжать. Ради спасения большого количества человеческих жизней этот конфликт пора останавливать", - сказал Шпак.

Власти самопровозглашенного Карабаха в понедельник заявили, что больше не контролируют Шушу, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

"Сейчас возможно два выхода из этой ситуации: или садиться за стол переговоров или сдавать Степанакерт. Если не сесть за стол переговоров, армяне могут проиграть", - сказал Шпак. "С точки зрения военного человека, превосходство в стратегии и тактике, наличии современного вооружения - у Азербайджана", - считает он.

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне. Шуша является одним из ключевых городов Карабаха, он расположен в 11 км от столицы НКР Степанакерта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

Хроника 27 сентября – 09 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Степанакерт Азербайджан Георгий Шпак

Новости по теме

Новости

Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за Карабаха

Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за Карабаха

У Зеленского обнаружили коронавирус

У Зеленского обнаружили коронавирус

В Крыму откроется первая зарубежная дипмиссия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Цена Brent взлетела до $43,45 за баррель

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе сообщили о войсках Азербайджана на подступах к столице НКР

В Карабахе сообщили о войсках Азербайджана на подступах к столице НКР
Пандемия коронавируса

Эксперт из ФРГ назвал тканевые маски средством психологической защиты

Капсулы Hyperloop впервые испытали с людьми

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина Pfizer показала более чем 90-процентную эффективность

COVID-вакцина Pfizer показала более чем 90-процентную эффективность
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправления

Алиев допустил наделение Карабаха определенным уровнем самоуправления
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');