Экс-глава ВДВ РФ заявил, что штурм столицы НКР грозит гибелью множества мирных жителей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Значительная часть Нагорного Карабаха может в ближайшее время перейти под контроль Азербайджана с учетом взятия азербайджанской армией ключевого города Шуша и выхода к столице непризнанной республики - Степанакерту, сообщил "Интерфаксу" в понедельник бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ Георгий Шпак.

По словам генерал-поковника, штурм Степанакерта привел бы к разрушениям и большим жертвам среди гражданского населения.

"Если будет взят Степанакерт, армяне будут просить переговоров. Но взять Степанакерт будет непросто. И это будет сопряжено с огромным количеством жертв. Сторонам конфликта надо очень крепко подумать, стоит ли его продолжать. Ради спасения большого количества человеческих жизней этот конфликт пора останавливать", - сказал Шпак.

Власти самопровозглашенного Карабаха в понедельник заявили, что больше не контролируют Шушу, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

"Сейчас возможно два выхода из этой ситуации: или садиться за стол переговоров или сдавать Степанакерт. Если не сесть за стол переговоров, армяне могут проиграть", - сказал Шпак. "С точки зрения военного человека, превосходство в стратегии и тактике, наличии современного вооружения - у Азербайджана", - считает он.

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне. Шуша является одним из ключевых городов Карабаха, он расположен в 11 км от столицы НКР Степанакерта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.