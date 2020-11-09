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В Карабахе сообщили о войсках Азербайджана на подступах к столице НКР

В Карабахе сообщили о войсках Азербайджана на подступах к столице НКР
Город Степанакерт
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не контролирует ключевой город Шуши, азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

"К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой", - написал Погосян в фейсбуке.

По его словам, необходимо приложить все усилия в Степанакерте и по другим направлениям, "если мы хотим, чтобы Шуши вновь был нашим, чтобы Арцах (армянское название Карабаха) был сохранен".

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне. Однако представитель Минобороны Армении Ованнисян заявил, что исход боев за Шуши станет ясен в понедельник.

Шуши является одним из ключевых городов Карабаха, он расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной НКР Степанакерта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

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Хроника 27 сентября – 09 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Степанакерт Азербайджан Шуши

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