Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за ситуации в Карабахе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Около 20 оппозиционных партий Армении выступили с совместным заявлением, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

"С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства без потрясений. Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы", - говорится в распространенном в понедельник заявлении, подписанном 17 оппозиционными партиями.

В нем отмечается, что заявление продиктовано императивом существования Армении и Нагорного Карабаха и уверенностью, что "в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя".

Авторы заявления подчеркнули, что в дни войны выступили с множеством предложений властям, призывая их совершить прорыв на политическом, дипломатическом и военном фронтах, которые остались без ответа.

"Война жестокая, потери безвозвратные, тяжелые. Как государство, мы, народ, стоим перед решающей вехой, требующей решительных действий. Между тем шаги, предпринимаемые политической властью, несоизмеримы с угрозой выживания нашего народа. В этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность, противостоять внутренним и внешним вызовам. Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками, прежде всего с Российской Федерацией, делают очевидным банкротство нынешней власти", - говорится в заявлении.

"Вся ответственность за эту ситуацию лежит на политических властях, которые не избавились от своего комплекса непогрешимости, поставив два армянских государства в тяжелое положение, а Арцах (армянское название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - ИФ) - перед серьезными территориальными потерями. Таким образом, власти лишены политической и моральной основы для представления армянского народа", - подчеркивают оппозиционеры.

В числе подписавших заявление партий - руководимая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия, "Дашнакцутюн", возглавляемая экс-директором СНБ Артуром Ванецяном партия "Родина", возглавляемая Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян сообщил, что армия обороны НКР утратила контроль над ключевым городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту. В то же время Пашинян утверждает, что бои за Шуши продолжаются.

Шуши является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной НКР Степанакерта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.