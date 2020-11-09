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В Армении сбит российский вертолет Ми-24

Двое российских военнослужащих погибли

В Армении сбит российский вертолет Ми-24
Российский вертолет Ми-24. Архивное фото.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Армении недалеко от границы с Азербайджаном сбит российский ударный вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. Двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения, сообщили в Минобороны РФ.

Вертолет был сбит с земли из ПЗРК, после попадания ракеты он потерял управление и упал в горах. Выживший военнослужащий получил травмы средней тяжести и был эвакуирован на аэродром базирования, говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 17:30 по московскому времени рядом с селом Ерсах на юге страны вне зоны боевых действий. Кто стрелял в вертолет, пока непонятно, командованием базы ведется разбирательство.

102-я российская военная база расположена в Армении в городе Гюмри. Согласно действующему соглашению, она будет находиться там до 2044 года.

Боевые действия в Нагорном Карабахе идут с конца сентября. В понедельник стало известно, что армия Азербайджана заняла ключевой карабахский город Шуша и вышла к Степанакерту.

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