Азербайджан извинился за "случайно сбитый" российский Ми-24

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский ударный вертолет Ми-24 в Армении был случайно сбит Азербайджаном, Баку приносит извинения российской стороне и готов выплатить компенсацию, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство обращает внимание, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, и что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе. "В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - говорится в заявлении.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с этим "трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны". "Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - подчеркивает МИД.

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