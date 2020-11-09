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Минобороны Карабаха сообщило, что армия продолжает защищать Шуши

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) продолжает вести бои за город Шуши, зсообщил представитель Минобороны НКР Сурен Сарумян.

"Боевые действия продолжаются, наши Вооруженные силы продолжают защищать Шуши. Вооруженные силы Азербайджана на данном участке понесли большие потери", - сказал Сарумян на брифинге в понедельник.

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Он также отметил, что азербайджанские диверсанты "могли проникнуть в Шуши и сделать фото- и видеосъемку". Ранее азербайджанская сторона распространила фотографии и видеозаписи из Шуши.

Между тем в понедельник пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил о потере контроля над Шуши. "К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой", - написал Погосян в фейсбуке.

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне.

Шуши является одним из ключевых городов Карабаха, он находится в 11 км от столицы НКР Степанакерта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

Нагорный Карабах Шуши Азербайджан

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