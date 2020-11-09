Пилотов сбитого российского вертолета представят к наградам Армении

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пилоты сбитого военными Азербайджана на территории Армении российского вертолета погибли при выполнении союзнических обязательств по обеспечению безопасности Армении и будут представлены к государственным наградам посмертно, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Минобороны Армении выразило глубокие соболезнования министерству обороны России, семьям и родным погибших.

Российский ударный вертолет Ми-24 в понедельник был сбит в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

В МИД Азербайджана заявили, что российский военный вертолет Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении. Азербайджанская сторона заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации.