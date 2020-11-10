Президент НКР объяснил согласие прекратить войну с Азербайджаном

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и депутатами парламента Нагорного Карабаха прекращение боевых действий в зоне карабахского конфликта.

"Сегодня весь день мы обсуждали с премьер-министром Армении Николом Пашиняном наши действия по прекращению боев. Провел также обсуждения с депутатами парламента Нагорного Карабаха, получив одобрение большинства из них. Учитывая сложившуюся тяжелую ситуацию, исходя из необходимости избежать дальнейших больших людских потерь и полной потери Арцаха, я дал свое согласие на прекращение войны", – написал Арутюнян на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что выступит с отдельным обращением в связи с заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.