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Пашинян заявил, что бои в Нагорном Карабахе не прекратились полностью

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекратились полностью, несмотря на трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении огня с 00:00 10 ноября по московскому времени, сообщил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.

"К сожалению, боевые действия не прекращены полностью. Мы надеемся, что в скором времени они окончательно будут прекращены", - сказал Пашинян в прямом эфире в фейсбуке.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе и находящегося в нескольких километрах от столицы НКР Степанакерта.

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9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Завершение войны

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с полуночи 10 ноября по московскому времени объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, сообщил президент РФ.

Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - сказал он.

Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена. Он добавил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

Кроме того азербайджанский лидер заявил, что трехстороннее заявление предусматривает график вывода Вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха. В частности, Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе, возвращаются Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, и не будет затрагивать город Шушу.

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Хроника 27 сентября – 10 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Никол Пашинян Азербайджан

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