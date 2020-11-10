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Турция вместе с Россией будет контролировать перемирие в Карабахе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе.

"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха", - цитирует Эрдогана турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что наблюдение будет осуществляться при помощи совместного центра, который будет создан на определяемой Азербайджаном территории.

Президент Турции также назвал соглашение о прекращении конфликта в Карабахе правильным шагом на пути к урегулированию ситуации, сообщил турецкий телеканал NTV.

Согласно сообщениям турецких СМИ, Эрдоган в ходе беседы с Путиным заявил, что в настоящий момент наиболее значимым вопросом является соблюдение Арменией режима прекращения огня в регионе и прочих обязательств по соглашению об урегулировании конфликта.

Ранее во вторник источник в МИД России заявил, что турецкие военные не будут непосредственно участвовать в миротворческой миссии в районе Нагорного Карабаха, роль Анкары ограничится рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет находиться на территории Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Нагорный Карабах

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