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Турция не будет напрямую участвовать в миротворческой миссии в Карабахе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Турецкие военные не будут непосредственно участвовать в миротворческой миссии в районе Нагорного Карабаха, роль Анкары ограничится рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет находиться на территории Азербайджана, сообщил во вторник источник в МИД России.

"Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции", - заявил он журналистам. По словам источника, этот центр "создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху".

"Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств. Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", - пояснил он.

Миротворческая миссия в Карабахе

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции. "Это новый формат", - сказал Алиев в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным.

Позднее на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян назвала не соответствующими действительности сведения о том, что под контроль Азербайджана перейдут некоторые села Тавушской области на востоке Армении.

В ночь на вторник стало известно, что Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, заявил в телеобращении президент РФ.

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