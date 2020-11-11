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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:12Заразились
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На Вануату выявили первый с начала пандемии случай заражения COVID-19

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На архипелаге Вануату, расположенном в Меланезии, зафиксировали первый с начала пандемии случай заражения коронавирусом, сообщают австралийские СМИ.

Минздрав Вануату указал, что заболевший - 23-летний молодой человек, недавно вернувшийся из США. Он отправлен на карантин.

Власти Вануату в марте этого года закрыли свои границы из-за пандемии и только недавно разрешили осуществлять авиарейсы для возвращения граждан на родину.

Республика Вануату расположена на более чем 80 островах архипелага, на них проживают в общей сложности около 270 тыс. человек.

Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Вануату США Коронавирус

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