На Вануату выявили первый с начала пандемии случай заражения COVID-19

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На архипелаге Вануату, расположенном в Меланезии, зафиксировали первый с начала пандемии случай заражения коронавирусом, сообщают австралийские СМИ.

Минздрав Вануату указал, что заболевший - 23-летний молодой человек, недавно вернувшийся из США. Он отправлен на карантин.

Власти Вануату в марте этого года закрыли свои границы из-за пандемии и только недавно разрешили осуществлять авиарейсы для возвращения граждан на родину.

Республика Вануату расположена на более чем 80 островах архипелага, на них проживают в общей сложности около 270 тыс. человек.