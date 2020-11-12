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Что случилось этой ночью: четверг, 12 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Штаб Трампа опротестовал в суде результаты голосования в Мичигане. Истцы считают, что на выборах считали бюллетени незарегистрированных избирателей и игнорировали сигналы о нарушениях. Ответчиком стала секретарь штата Джослин Бенсон.

– Первые американские штаты утвердили результаты голосования. Первым среди них стал Делавэр – родной штат Джо Байдена. Штаты обязаны утвердить результаты подсчета до 8 декабря.

– Сторонники Пашиняна в парламенте Армении предложили выступить против миротворцев РФ в Карабахе. Фракция правящей партии не хочет посредничества третьих стран и готова продолжать войну. Ранее оппозиция провалила попытку отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума.

– Роналду выиграл сотый матч за сборную Португалии. Это был товарищеский матч с Андоррой, который завершился со счетом 7:0. Роналду забил один из голов.

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