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Первые американские штаты утвердили результаты голосования

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Несколько штатов США к настоящему моменту уже утвердили результаты голосования на выборах президента страны, сообщил американский аналитический центр Cook Political Report.

По его данным, первым это сделал Делавэр – родной штат представителя демократов Джо Байдена. Там за него отдали голоса 296 268 (или 58,7%) избирателей, за нынешнего президента США Дональда Трампа в этом штате проголосовали 200 603 (39,8%) избирателей.

Результаты также представили Вайоминг, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота и Вермонт.

Власти штатов США должны утвердить результаты голосования до 8 декабря, после чего через шесть дней должна собраться избирательная комиссия и объявить их официально.

Согласно оценкам американских СМИ, победу на выборах США одержал демократ Джо Байден, лидеры ряда стран уже поздравили его. В то же время нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп заявил о многочисленных нарушениях и пытается добиться справедливости через суды.

США Выборы-2020

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