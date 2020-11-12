Делегация из РФ прибудет в Турцию для обсуждения вопросов по Карабаху

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Делегация из России прибудет в Турцию 13 ноября, чтобы обсудить детали создания совместного центра контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Об этом со ссылкой на министра сообщает агентство "Анадолу". При этом не уточняется, на каком именно уровне будет представлена делегация.

Чавушоглу указал, что для Турции "значима позиция России по Нагорному Карабаху".

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

В среду, 11 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Накануне в Минобороны РФ также заявили, что меморандум о создании этого центра подписан по итогам переговоров по видеосвязи главы российского военного ведомства Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара.

Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу. Как стало известно "Интерфаксу", совместный центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта будет находиться на территории Азербайджана.

Обострение конфликта в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной контрнаступательной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, причиной этого стали провокации с армянской стороны. В свою очередь Армения заявила о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы НКР Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что армия обороны Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник, 10 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому в Карабахе полностью прекращаются все военные действия. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено создание российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил.