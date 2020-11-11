Эрдоган заявил о подписании протокола с РФ по центру контроля за ситуацией в Карабахе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщает агентство Anadolu.

"Турция совместно с Россией будет участвовать в миротворческих силах, которые будут созданы в регионе для наблюдения и контроля над выполнением соглашения по Карабаху. Сегодня утром был подписан протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе", - указал турецкий лидер.

По его словам, посредством этого центра будут регулироваться все шаги по предотвращению нарушений режима прекращения огня. "Этот центр будет создан на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Тем самым, де-факто и де-юре завершается 28-летняя оккупация азербайджанских земель, в том числе Нагорного Карабаха", - сказал Эрдоган.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что тема размещения российско-турецких миротворцев в Карабахе в ходе переговоров по урегулированию не обсуждалась.

"Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло. Эта тема никогда не обсуждалась. Совместная область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре", - сказал Песков.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября по московскому времени было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавились на занимаемых позициях.

В целях контроля предусмотрено создание российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил.