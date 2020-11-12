В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Власти Турции запретили гражданам курить в общественных местах, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на МВД страны.

Запрет будет действовать в большинстве открытых общественных пространств, включая многолюдные улицы, остановки и городские площади. В Стамбуле и Измире такие меры уже действуют.

Турецкое министерство внутренних дел также поручило губернаторам следить за вспышками заболевания в своих провинциях и ввести комендантский час для пожилого населения по примеру Стамбула и Анкары. Там жителям старше 65 лет разрешено находиться на улице с 10 до 16 часов по местному времени.

C начала пандемии в Турции коронавирусом заразились более 400 тыс. человек, более 11 тыс. умерли.