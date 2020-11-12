Полиция разогнала митинг оппозиции в центре Еревана

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Армении разогнала митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, организованный партией "Сасна црер".

Как передает корреспондент "Интерфакса", силы спецназа полиции очистили площадь Свободы в центре Еревана от демонстрантов, около 20 человек задержаны.

Партия "Сасна црер" создана членами вооруженной группировки, летом 2016 года захватившей территорию полицейского полка в Ереване.

Ранее представитель партии Ара Папян заявил на митинге, что "после подписания предательского соглашения по Карабаху Пашинян должен уйти в отставку, в противном случае народ и политические силы должны найти пути для его принуждения к отставке".

Как сообщалось, другая акция протеста с требованием отставки Пашиняна была организована 17 оппозиционными партиями на площади около института древних рукописей "Матенадаран".

Ранее в четверг стало известно о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона.

В ночь на 10 ноября лидеры Армении, РФ и Азербайджана приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция, начались протесты.