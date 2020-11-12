В Ереване начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Две акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят в четверг в Ереване.

На площади Свободы в центре Еревана акцию протеста организовала партия "Сасна црер", созданная членами вооруженной группировки, летом 2016 года захватившей территорию полицейского полка в Ереване.

Представитель партии Ара Папян заявил на митинге, что "после подписания предательского соглашения по Карабаху Пашинян должен уйти в отставку, в противном случае народ и политические силы должны найти пути для его принуждения к отставке".

Другая акция протеста с требованием отставки Пашиняна, которую организовали 17 оппозиционных партий, проходит на площади около института древних рукописей "Матенадаран".

Ранее в четверг Специальная следственная служба Армении заявила о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.