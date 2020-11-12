В Ереване возобновился митинг с требованием отставки Пашиняна

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возобновился после шествия на площади Свободы в центре Еревана.

Как передал корреспондент "Интерфакса", на площади установлена аудиоаппаратура, в акции принимают участие до 1 тыс. человек.

Ранее в четверг Специальная следственная служба Армении заявила о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона. Полиция также разогнала митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна, организованный партией "Сасна црер", созданной членами вооруженной группировки, летом 2016 года захватившей территорию полицейского полка в Ереване.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.