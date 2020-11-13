Трамп запретил покупку ценных бумаг компаний, связанных с военными КНР

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года физическим и юридическим лицам из США покупку ценных бумаг компаний, связанных с китайскими военными. Список таких компаний пока не опубликован.

Запрет в документе объясняется тем, что Китай использует американские инвестиции на развитие и модернизацию своих вооруженных сил, разведки и других сфер, связанных с безопасностью. По мнению Трампа, это позволяет Китаю укреплять свою обороноспособность и "напрямую угрожать США... разрабатывая и разворачивая оружие массового поражения, современное неядерное оружие, а также проводя злонамеренные кибероперации против США и американского народа".

Этим же указом президент США объявил режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции против нарушителей указа.

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли и Тайвань. Также Трамп систематически обвиняет Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По мнению президента США, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали делать этого.